- Un barbat este cautat, de aproape 24 de ore, de polițiștii din Arad, dupa ce a plasat pe piața 900 de euro falși. Individul a profitat de naivitatea unor oameni din Șiria și sub pretextul "nu am lei", a reușit sa ii convinga sa ii dea lei in schimbul unor bancnote de euro contrafacute. In baza imaginilor…

- Richarlison (26 de ani) se simte deprimat și anunța ca va cere ajutor medical de specialitate la intoarcerea in Anglia. Brazilianul a plans pe banca de rezerve la jocul cu Bolivia dupa ce a fost schimbat: „In teren sunt un fotbalist fericit și incerc sa ajut echipa cat mai mult”. Richarlison traverseaza…

- Razboiul le-a schimbat viața! Olena Zelenska ii duce dorul lui Volodimir: Poate ca suna putin egoist, dar am nevoie ca sotul meuIntr-un interviu extrem de personal, prima-doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a povestit pentru BBC despre impactul emotional pe care razboiul l-a avut asupra familiei sale.…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dezvaluit de ce atacantul italian Andrea Compagno (27 de ani), a fost schimbat in minutul 69 al meciului de la Arad, pierdut de vicecampioana Romaniei cu UTA, scor 1-2, in etapa cu numarul 7 din Superliga. In minutul 69, Andrea Compagno a fost scos din teren…

- CSM București și-a schimbat sigla. Noua emblema, in culorile alb și albastru, conține numele clubului, anul inființarii și 10 stele. Clubul Municipal al Capitalei trece printr-un proces de rebranduire. Un prim pas a fost facut prin modificare emblemei. Pana in acest moment, sigla conținea și emblema…

- FCU Craiova și-a prezentat astazi echipamentele de joc pentru sezonul 2023/2024 din SuperLiga. Pe 10 iulie 2023, Curtea de Apel Timișoara s-a pronunțat in favoarea celor de la CS Universitatea in procesul pentru palmaresul istoric al Științei. Mihai Rotaru a transmis atunci, intr-un interviu acordat…

​​​​​​​​​​​​​​Loteria Romana a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, la „Tragerile speciale loto ale verii", de...