In luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Romana a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei.

Astfel, la Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 4 milioane lei (863.000 de euro). La Noroc, reportul cumulat depaseste 1,48 milioane lei (321.000 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 288.000 de lei (62.000 de euro)

La jocul Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25.200 lei, iar la categoria a II-a un report in valoare de aproximativ…