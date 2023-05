Loteria Romana anunța un report de peste 38,83 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro) la Loto 6/49, la categoria I, in timp ce la Noroc este in joc un report de 6,29 milioane de lei (peste 1,27 milioane de euro), pentru extragerea de duminica. La Joker, la categoria I, reportul depaseste 4,49 milioane de lei (peste 912.800 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 101.000 lei (peste 20.400 de euro). De asemenea, la Noroc Plus, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 91.400 de lei (peste 18.500 euro). In același timp, la Loto…