Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 15,24 milioane lei (peste 3,13 milioane de euro) in cadrul extragerilor loto de duminica, informeaza Loteria Romana. De asemenea, la Loto 6/49 este in joc o suma de aproximativ peste 996.000 de lei (peste 204.600 de euro), iar la Noroc este un report cumulat in valoare de peste 1,53 milioane lei (peste 314.600 de euro). La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report de peste 913.000 de lei (peste 187.500 de euro) la care se adauga cate un autoturism Dacia Logan pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie. In acelasi timp,…