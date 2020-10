Loteria Română: Report de peste 2,49 milioane de euro la Joker Un report de peste 12,13 milioane lei (peste 2,49 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto care au loc duminica, informeaza Loteria Romana. La categoria I a jocului Loto 6/49 este in joc un report in valoare de peste 3 milioane lei (peste 624.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,44 milioane lei (peste 295.000 de euro). La tragerea Joker de joi, 8 octombrie, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 120.535,61 lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din judetul Bacau, respectiv la o agentie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

