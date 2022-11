Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 17 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 13 noiembrie, Loteria Romana a acordat 20.272 de caștiguri in valoare totala de peste 1,33 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 17 noiembrie 2022 Loto…

- Rezultate Loto 6/49. Joi, 17 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 13 noiembrie, Loteria Romana a acordat 20.272 de caștiguri in valoare totala de peste 1,

- Joi, 17 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 13 noiembrie, Loteria Romana a acordat 20.272 de caștiguri in valoare totala de peste 1,33 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 17 noiembrie 2022Loto…

- Castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 3 noiembrie, in valoare de peste 3,9 milioane de euro, s-a prezentat la sediul Loteriei Romane pentru a-si revendica premiul, informeaza StirileProTV. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Loteria Romana, la sediul central al institutiei…

- Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 3,56 milioane de euro Report la Joker la categoria I de peste 1,98 milioane de euroJoi, 27 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 23 octombrie, Loteria Romana…

- Loteria Romana anunta ca, la tragerile de duminica, exista un report la Loto 6/49, la categoria I, de peste 2,72 milioane de euro. De asemenea, este report la Joker la categoria I de peste 1,64 milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 2,08 milioane de euro Report la Joker la categoria I de peste 1,4 milioane de euroDuminica, 4 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 1 septembrie, Loteria Romana…

- La Loto 6 49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 9,25 milioane de lei peste 1,89 milioane de euro , iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,42 milioane de lei peste 907.400 de euro .Sume impresioante la tragerile loto de duminica Duminica, 28 august,…