Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 20,8 milioane de lei (peste 4,27 milioane de euro), iar la jocul Noroc reportul cumulat e peste 2,48 milioane de lei (peste 509.000 de euro), in cadrul extragerilor loto de duminica, informeaza Loteria Romana.



La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report de peste 2,26 milioane de lei (peste 464.800 de euro), la categoria a II-a, a jocului Joker, suma pusa in joc este de 51.700 de lei (peste 10.600 de euro), in timp ce La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 222.000…