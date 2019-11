Stiri pe aceeasi tema

- Reportul categoriei I la Loto 6/49 depaseste 3,2 milioane de euro pentru tragerea de duminica, respectiv peste 15,31 milioane lei, iar fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei, informeaza Loteria Romana, informeaza Agerpres.Citește și: Patronatele din turism sunt…

- Loteria Romana suplimenteaza cu 500.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru tragerea Joker de joi, 31 octombrie, in timp ce la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,88 milioane lei (2,70 milioane euro), potrivit Agerpres."Joi, 31 octombrie…

- Joi, 24 octombrie, va avea loc cea de a patra si ultima tragere din seria Tragerilor Speciale Loto ale Toamnei, dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 octombrie, s-au inregistrat 26.666 de castiguri, in valoare totala de 2.515.424,92 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in…

- Un report in valoare de peste 17,66 milioane lei (peste 3,71 milioane euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, dupa tragerile loto de duminica, cand s-au inregistrat 26.666 de castiguri, in valoare totala de 2.515.424,92 lei, informeaza Loteria Romana, scrie Agerpres. Cea de…

- Loteria Romana organizeaza "Tragerile Speciale Loto ale Toamnei" in zilele de 13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie și 24 octombrie 2019. Cu aceasta ocazie, Loteria Romana va suplimenta fondul de caștiguri al categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Duminica, 13 octombrie,…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 15,10 milioane de lei (peste 3,20 milioane de euro), in timp ce, la Loto 6/49, sumele puse in joc sunt de 5,40 milioane de lei (peste 1,14 milioane de euro), informeaza Loteria Romana, potrivit Agerpres. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare…

- Duminica, 25 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 august, s-au inregistrat 13.212 de castiguri, in valoare totala de 769.574,79 lei. Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 14,53 milioane lei (peste 3,07…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 14,53 milioane lei (peste 3,07 milioane de euro), in timp ce, la Loto 6/49, reportul este de circa 4,24 milioane lei (aproximativ 900.000 euro), informeaza Loteria Romana. De asemenea, la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de…