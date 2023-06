Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4,5 milioane de refugiati ucraineni au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022, in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia. Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania pe fondul invaziei ruse a trecut de 4,5 milioane, releva datele Politiei de Frotniera , potrivit News.ro . Conform…

- La data de 5 iunie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție au organizat și desfașurat o acțiune in zona centrala a municipiului. Aceasta a avut ca obiective identificarea și luarea masurilor legale impotriva persoanelor care practica cerșetoria sau tulbura liniștea…

- Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 8,16 milioane de euro Report cumulat la Noroc de peste 1,29 milioane de euroDuminica, 21 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 mai, Loteria Romana a acordat peste 20.300…

- Joi, 4 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto „minivacanța cu noroc!” de duminica, 30 aprilie, Loteria Romana a acordat 21.929 de caștiguri in valoare totala de peste 1,86 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 4 mai…

- Loteria Romana anunța trageri duble și fonduri suplimentate, de Paște, la Loto 6/49 , Joker și Loto 5/40. Sambata, 15 aprilie 2023, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Sarbatorilor de Paști. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere…

- 6.066 de cazuri noi de COVID și 44 de decese au fost inregistrate in ultima saptamana, potrivit buletinului publicat luni de Ministerul Sanatații. In total, 1.527 de pacienți cu COVID sunt internate: 1.390 in secții (144 de minori) și 137 la ATI (1 copil). Dintre cei 137 pacienți internați la ATI, 110…

- Serviciul Salvamont Rașnov a fost dotat astazi cu o targa performanta, pentru coborarea victimelor de pe munte. Targa, cu o valoare de 22.000 de lei, a fost donata de catre firma RORA CONSING, din Rașnov, prin intermediul Asociației Salvatorilor Voluntari din Romania. Targa a intrat in dotarea Serviciului…

- Loteria Romana lanseaza un nou loz razuibil – Vanatoarea de Comori. Se introduce un nou loz razuibil, cu premii de pana la 200.000 de lei. Loteria Romana lanseaza ” Vanatoarea de comori ”, un nou loz razuibil, cu premii de pana la 200.000 de lei, informeaza compania printr-un comunicat, conform Agerpres…