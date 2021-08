Stiri pe aceeasi tema

- Un report record de 6 milioane de euro este pus la bataie la categoria I a Joker, in cadrul tragerilor loto de duminica. Potrivit unui comunicat transmis de Loteria Romana, duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49 se inregistreaza…

- Joi, 12 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 august, Loteria Romana a acordat peste 38.800 de caștiguri in valoare totala de peste 1,81 milioane lei.Rezultatele Loto 6/49 din 12 august 2021Loto 6 din…

- Joi, 12 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 august, Loteria Romana a acordat peste 38.800 de caștiguri in valoare totala de peste 1,81 milioane lei.Rezultatele Loto 6/49 din 12 august 2021Loto 6 din…

- Duminica, 8 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 5 august, Loteria Romana a acordat peste 21.700 de caștiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 8 august 2021Loto 6 din 49: Loto 5…

- Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara și a fost completat doar cu o varianta simpla.Duminica, 8 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 5 august, Loteria Romana a acordat peste 21.700 de castiguri…

- Duminica, 18 iulie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 18 iulie 2021 Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: 31, 43, 1, 4, 16 +7Noroc Plus: 5 4 0 9 6 5SuperNoroc: Noroc: Report record la Joker la categoria I de peste 5,91 milioane…

- Duminica, 18 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 15 iulie 2021 Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Report record la Joker la categoria I de peste 5,91 milioane de euro Duminica, 18 iulie, vor…

- Joi, 10 iunie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.Rezultatele Loto 6/49 din 10 iunie 2021:Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: 24, 26, 40, 29, 1 + 14Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Report in valoare de peste 178.000 de euro la tragerea Loto 6/49 din…