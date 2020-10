Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana lanseaza un nou loz razuibil, care va fi comercilizat la un pret de 5 lei si doar prin intermediul oficiilor postale, castigul maxim fiind in valoare de 50.000 de lei, a anuntat, luni, institutia."Pentru jucatorii care aleg sa-si incerce norocul cumparand un "Loz Posta Romana"…

- Astazi, 24 septembrie, de la ora 18:15, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 17.860 de caștiguri in valoare totala de aproximativ 970.000 de lei.Rezultatele Loto 6/49…

- Loteria Romana a anunțat ca Petrea Adrian din Tecuci este caștigatorul marelui premiu in valoare de peste 3,37 milioane lei, adica aproximativ 690.000 de euro, la tragerea principala Loto 6/49 din 13 septembrie.„Cand veți juca la loto, gandiți-va ca veți avea șansa sa caștigați. Eu va urez succes tuturor…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6 septembrie 2020. Duminica, 6 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 3 septembrie, s-au acordat peste 10.900 de castiguri in valoare totala de peste 703.800 de lei. …

- Cele mai mari premii care pot fi castigate sunt in valoare de 50.000 de lei fiecare.Cele mai mari premii care pot fi castigate sunt in valoare de 50.000 de lei fiecare Loz ldquo;Fabricat in Romania" se afla la cea de a doua editie si este unul din produsele cu care Loteria Romana continua traditia lozului…

- Duminica, 23 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 20 august, Loteria Romana a acordat peste 11.800 de caștiguri in valoare totala de peste 773.000 de lei.Rezultatele tragerilor Loto de duminica, 23 august 2020:Loto 6/49:…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 AUGUST 2020. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,25 milioane lei (peste 1,5 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 824.000 de lei (peste 170.000 de euro). Noi trageri Loto 6/49 și Noroc, live…

- LOTO. Duminica, 9 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 6 august, Loteria Romana a acordat peste 15.000 de castiguri, in valoare totala de peste 676.000 de lei. Rezultatele tragerilor Loto de duminica, 9 august 2020: Loto…