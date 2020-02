Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 26 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 23 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.014 de castiguri in valoare totala de 991.242,85 lei.La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste…

- Loteria Romana a anuntat joi lansarea Lozului Eurofotbal, cu premii maxime de 100.000 de lei. Pentru acest nou loz razuibil, Loteria Romana pune la bataie 306.032 de castiguri in valoare totala de 1,8 milioane de lei. Pretul lozului Eurofotbal este de 3 lei, iar jucatorii pot…

- Loteria Romana a acordat anul trecut peste 6,40 de milioane de castiguri, in valoare totala de peste 231,84 milioane de euro, potrivit unui comunicat al societatii. In luna decembrie a anului 2019, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza un numar de 662.768 de castiguri,…

- In luna decembrie a anului 2019, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 662.768 de castiguri in valoare totala de aproximativ 134,60 milioane lei (peste 28,16 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 163.367…

- Duminica, 5 ianuarie, au avut loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc din noul an, dupa ce la tragerile de anul nou, care au avut loc in data de 31 decembrie, Loteria Romana a acordat 98.757 de castiguri, in valoare totala de 9,844 milioane lei.Conform…

- Openul Australiei la tenis, primul turneu de Mare Slem al sezonului, va oferi premii in valoare totala de 49,1 milioane dolari americani, in crestere cu 13,6 la suta fata de editia precedenta, au anuntat marti organizatorii competitiei care va debuta luna viitoare la Melbourne, citati de agentia Xinhua.…

- Loteria Romana organizeaza joi, 5 Decembrie 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 5 decembrie 2019:Loto 6/49: Loto 6/49 (suplimentara):Joker: Joker (suplimentara):Loto 5/40: Loto 5/40 (suplimentara):Noroc: Noroc Plus: Super Noroc:…

- In luna octombrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 538.836 de castiguri in valoare totala de peste 107,40 milioane de lei (peste 22,59 milioane de euro), dupa cum urmeaza: Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 64.776 de castiguri, in valoare…