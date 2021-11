Loteria Română anunță reporturile pentru 6/49, Joker și Noroc Un report de peste 30,92 de milioane de lei (peste 6,24 de milioane de euro) este in joc, duminica, la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto organizate de Loteria Romana, potrivit unui comunicat remis de institutie. La categoria I de la Loto 6/49 este in joc un report in valoare de peste 2,75 milioane de lei (peste 556.000 de euro), in timp ce la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,70 milioane de lei (peste 546.600 de euro).

