Un report de peste 31 milioane lei (aproximativ 6,26 milioane de euro) este in joc, duminica 28 noiembrie, la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto organizate de Loteria Romana, informeaza institutia. Astazi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Astfel, la categoria I de la Loto 6/49 este in joc un report in valoare de peste 3,35 milioane de lei (peste 678.000 de euro), la Noroc – de peste 2,83 milioane de lei (peste 572.300 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I – peste 85.700 de lei (peste 17.300 de euro).Categoria I a jocului…