- Loteria Vaccinarii: Unde se afiseaza rezultatele extragerii. Marele premiu este de 1 milion de lei Loteria de Vaccinare pare a avea un mare succes in tara noastra, tinand cont de numarul mare de persoane care s-au inregistrat la tombola in putin peste 24 de ore de la demararea inscrierilor. Pana vineri,…

- Extragerea LOTO de astazi iți poate aduce o avere. REPORT URIAȘ la Joker. Sume „frumușele” puse in joc și la LOTO 6/49, 5/40 și NOROC Extragerea LOTO de astazi iți poate aduce o avere. REPORT URIAȘ la Joker. Sume „frumușele” puse in joc și la LOTO 6/49, 5/40 și NOROC Joi, 2 septembrie 2021, au loc noi…

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica proiectul de Ordonanța de Urgența ce include masurile menite sa stimuleze vaccinarea anti-COVID-19. OUG prevede acordarea unor tichete de masa, dar și organizarea unei loterii de vaccinare. „Tichetele de masa sunt pentru cei…

- Joi, 12 august 2021, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 august, Loteria Romana a acordat peste 38.800 de caștiguri in valoare totala de peste 1,81 milioane lei.

- Un report de peste 29,42 milioane lei (peste 5,98 milioane de euro) este in joc la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto de joi, informeaza un comunicat al Loteriei Romane, arata Agerpres. La categoria I de la Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste peste…

- Un report in valoare de peste 29,34 milioane de lei (peste 5,96 milioane de euro) este in joc la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto de joi, conform unui comunicat remis luni de Loteria Romana, citat de Agerpres.

- Duminica, 1 august 2021, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 29 iulie, Loteria Romana a acordat peste 19.300 de caștiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei.

- Duminica, 18 iulie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 18 iulie 2021 Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: 31, 43, 1, 4, 16 +7Noroc Plus: 5 4 0 9 6 5SuperNoroc: Noroc: Report record la Joker la categoria I de peste 5,91 milioane…