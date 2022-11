Loteria Romana anunta noi extrageri. Castiguri mari puse in joc!

#ConstantaEsteBine: Ziua 308 – 4.11.2022. Astazi sarbatoresc stiintele naturii

Imi place chimia. Am avut sansa sa fiu initiata in aceasta disciplina a stiintei de o pasionata si inimoasa profesoara in scoala generala, m am indragostit la prima vedere de sticlute, eprubete, pipete si amestecuri de substante cu reactii… [citeste mai departe]