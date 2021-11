Stiri pe aceeasi tema

- Un report de peste 31 milioane lei (aproximativ 6,26 milioane de euro) este in joc, duminica 28 noiembrie, la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto organizate de Loteria Romana, informeaza institutia. Astazi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si…

- Un report de peste 30,92 de milioane de lei (peste 6,24 de milioane de euro) este in joc, duminica, la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto organizate de Loteria Romana, potrivit unui comunicat remis de institutie. La categoria I de la Loto 6/49 este in joc un report in valoare…

- Joi, 14 octombrie 2021, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Toamnei de duminica, 10 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 26.400 de caștiguri in valoare totala de peste 2,37 milioane de lei.

- Fondul de castiguri al categoriei I a jocurilor Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 din cadrul tragerilor speciale loto ale toamnei, care au loc duminica, a fost suplimentat cu 175.000 de lei, potrivit unui comunicat remis de Loteria Romana. Astfel, fondul de castiguri la categoria I pentru Loto 6/49 a…

- Duminica, 3 octombrie 2021, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 30 septembrie, Loteria Romana a acordat 20.854 de caștiguri in valoare totala de peste 1,36 milioane de lei.

- Un report in valoare de peste 30 de milioane de lei (peste 6 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto care au loc duminica, se mentioneaza intr-un comunicat al Loteriei Romane. Reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 este de 4,26 de milioane…

- Cu aceasta ocazie, Loteria Romana a organizat, duminica, 12 septembrie 2021, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara.Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria…

- Loteria Romana a organizat duminica, 12 septembrie 2021, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6 49, Joker si Loto 5 40 au avut loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.Numerele extrase duminica, 12 septembrie 2021:Loto 6 49 tragerea principala:…