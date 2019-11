Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de romani sunt datori vanduți dupa ce au luat imprumuturi pe care nu le-au mai putut plati. Numai in ultimul an, numarul dosarelor de executare silita a ajuns la un nivel record: peste 1,5 milioane, spun avocații.

- Noi trageri din seria Tragerilor Speciale Loto ale Toamnei vor avea loc duminica, 20 octombrie. La precedenta extragere loto din seria specialelor s-au inregistrat nu mai puțin de 15.051 de caștiguri, in valoare de 1.142.720,83 lei. Citiți pe Libertatea.ro care sunt numerele caștigatoare de la tragerea…

- In luna septembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 528.031 castiguri in valoare totala de peste 84,60 milioane de lei (peste 17,80 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 81.436 de castiguri,…

- Loteria Romana a acordat peste 4,15 milioane de castiguri, in valoare totala de peste 144,88 milioane de euro, in primele opt luni ale acestui an, informeaza compania. Numai in luna august 2019, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza un numar de 501.885 de castiguri,…

- Loteria Romana a acordat peste 4,15 milioane de castiguri, in valoare totala de peste 144,88 milioane de euro, in primele opt luni ale acestui an, informeaza compania. Numai in luna august 2019, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza un numar de 501.885 de castiguri,…

- In primele opt luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 4,15 milioane de caștiguri in valoare totala de peste 144,88 milioane de euro. In luna august a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 501.885 de caștiguri in valoare totala de…

- In luna august a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 501.885 de castiguri in valoare totala de peste 83,70 milioane lei (peste 17,72 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 - La Loto 6/49 s-au inregistrat 63.950 de castiguri, in…

- Duminica, 25 august 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Joker este de peste 3 milioane de euro, anunța Loteria Romana. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 25 august 2019: Loto 6/49: Joker: 17, 14, 37, 41, 26 (+7) Loto 5/40: Noroc: Noroc…