Loteria claselor pregătitoare. Au început înscrierile Au inceput inscrierile la clasa pregatitoare, iar anul acesta va fi...ca la loterie. Cel putin in Capitala, copiii urmeaza sa fie repartizati in clase in ordine alfabetica sau prin tragere la sorti. Cadrele didactice urmeaza sa-si preia catedrele tot in urma unei trageri la sorti. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

- Parinții pot depune incepand din 4 martie cererile de inscriere in invațamantul primar a copiilor care implinesc 6 ani pana in data de 31 august 2020. Inscrierile se incheie la 23 martie 2020.

- Ziarul Unirea INSCRIERI clasa pregatitoare in anul școlar 2020-2021: Aproximativ 3.000 de locuri pentru copiii din județul Alba. Inscrierile se fac In perioada 4-23 martie INSCRIERI clasa pregatitoare in anul școlar 2020-2021: Aproximativ 3.000 de locuri pentru copiii din județul Alba. Inscrierile se…

- Dezbaterea publica cu privire la Metodologia si calendarul de inscriere in clasa pregatitoare 2020 2012, declansata pe 4 februarie, s a incheiat vineri, 14 februarie. Inscrierile in clasa pregatitoare incep anul acesta la 4 martie, potrivit proiectului pus in dezbatere publica, publicat recent in Monitorul…

- Inscrierile in clasa pregatitoare incep pe 4 martie 2020, insa luni vor fi afișate circumscripțiile școlare și programul evaluarilor psihosomatice, a decis ministrul Educației, care a semnat calendarul și...

- Procedura de repartizare a copiilor in clasele pregatitoare va fi stabilita de fiecare inspectorat școlar județean, nu de școli așa cum cu prevedea inițial metodologia de inscriere in clasa pregatitoare 2020. Reprezentanții inspectoratelor școlare vor avea la dispoziție doua metode de inscriere – in…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar București vor transmite, marți, tuturor școlilor din Capitala, o recomandare cu privire la inscrierea elevilor la clasa pregatitoare, aceasta vizand repartiția copiilor in ordine alfabetica sau prin tragere la sorți, au precizat oficialii ISMB, scrie Mediafax.Conform…

- Clasele pregatitoare se vor forma prin tragere la sorti sau prin ordine alfabetica, renuntandu-se astfel la alegerea scolii favorite si la formarea de liste si favoritisme care ducea catre diferentierea intre copii.

