Loteria bonurilor fiscale: Extragere speciala de Paste, cu fond de premiere de 1 milion de lei

Loteria Romana organizeaza, duminica, in prima zi de Paste, o editie speciala a Loteriei bonurilor fiscale.



La extragere participa bonurile fiscale emise intre 22 ianuarie si 23 martie 2018. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.



Potrivit Loteriei Romane, selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape.



Duminica, de Paste, la ora 19:00 va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor ce vor determina luna si ziua emiterii, precum si valoarea bonurilor castigatoare. Inregistrarea extragerii…