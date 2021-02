Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al CN Loteria Romana, in 1 februarie a fost semnat contractul cu CEC Bank. ”In baza acestui contract, pana la sfarsitul lunii februarie, se vor instala echipamente POS in agentiile loto proprii din toata tara, practic in 903 puncte de vanzare a produselor loteristice. Precizam…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: Eficientizarea activitatii RST EXPERT SRL prin achizitia de echipamenteNumele beneficiarului: RST EXPERTSRLObiectivul general al proiectului il constituie eficientizarea activitatii firmei RST EXPERT SRL prin achizitionarea unui utilaj modern,…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: Modernizarea activitatii firmei GARDA BLOK SRL prin achizitia de utilaje de constructiiNumele beneficiarului: GARDA BLOK SRLObiectivul general al proiectului il constituie diversificarea activitatii GARDA BLOK SRL prin deschiderea unui nou punct…

- Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a anuntat, duminica, ca runda de negocieri cu reprezentantii PNL si USR PLUS de la Vila Lac s-a incheiat, in conditiile in care nu s-a putut conveni asupra persoanei premierului, astfel incat liberalii si USR PLUS isi vor prezenta candidati proprii pentru…

- Consumatorii care platesc cu cardul Mastercard la terminalele POS Raiffeisen Bank din stațiile Rompetrol pot retrage numerar de pana la 200 de lei Mastercard, in parteneriat cu Raiffeisen Bank, lanseaza serviciul cashback (eliberare de numerar la comerciant) in benzinariile Rompetrol, prin POS-urile…

- Tipul materialului: Comunicat de presa Titlul proiectului: DEZVOLTAREA SOCIETATII DIVERS ECO TECH SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE Numele beneficiarului: DIVERS ECO TECH SRL Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea microintreprinderii…