Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones – LOVE TO GO

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, Matteo a lansat piesa „Ai amorțit?”, aceasta fiind aleasa in urma primului focus grup facut in Romania exclusiv cu Tik Tokeri. Artistul le-a prezentat tinerilor 11 piese inca nelansate și i-a lasat pe ei sa decida care va fi urmatorul hit. Pentru inceput, cei 19 Tik Tokeri aleși au fost imparțiti…

- Formatia Vita de Vie va lansa, miercuri, cu usile inchise, noul single "84 - 85 (Muzica nu moare niciodata)", o preluare a melodiei "84 - 85" de la Subcarpati, in incercarea de a se adapta noilor conditii impuse de situatia actuala, pandemia de coronavirus.

- Judecatorii constanteni au fost chemati sa imparta dreptatea intr o situatie cu care se confrunta multi cumparatori de bunuri tehnologice si nu numai. Concret, acestia au fost chemati in ajutor de un barbat care a cumparat un televizor smart de circa 2.000 de lei si a avut surpriza, cand a ajuns acasa,…

- “Inima de piatra” este primul single extras de pe viitorul album de studio Jurjak -“Hoții de vise”. Videoclipul piesei este realizat in stil film noir, un joc de lumini și umbre in care logo-ul Jurjak prinde viața. Piesa va fi cantata live, in premiera, la concertul trupei de sambata, 29 februarie din…

- Pasionat de Rusia si literatura rusa, Zuniga a fost si eseist, traducator si critic literar. Nascut in Madrid, in 1919, a urmat cursuri de Arta, Filozofie si Litere si s-a specializat in literatura slava si in cea spaniola a secolului XIX. In 1951, si-a publicat primul roman, „Inutiles totales", iar…

- In ce filme a aparut Donald Trump pana acum! Are la activ 18 roluri! Donald Trump nu este nici pe departe prima celebritate care si-a incercat norocul in politica. Si cel mai probabil nici ultima. Spre exemplu, fostul Presedinte Ronald Reagan era cunoscut drept actor si om de televiziune inainte de…

- Concertul de lansare a noului single Blazzaj, desfașurat vineri seara la Capcana, a debutat in forța cu „Ograda“, una din piesele „cunoscute“ din repertoriul baieților cu jazz-ul alb care deși nu este inclusa pe niciunul din cele doua albume ale trupei, „prinde“ cat se poate de bine la public. Dupa…

- Vestea trista a zilei vine din lumea filmului, acolo unde s-a produs o tragedie. Marele actor si scenarist Terry Jones, membru al grupului umoristic Monty Python s-a stins din viata marti, 22 ianuarie, la varsta de 77 de ani.