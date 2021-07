Lori, Matteo și Serena fac echipă și lansează piesa „Limita-i la cer” Videoclipul muzical, in care cei trei artiști apar inconjurați de mai mulți oameni intr-un cartier, „in spatele blocului”, genereaza un sentiment de nostalgie, deoarece aduce aminte de inceputul anilor 2000. Mai mult, locul in care clipul video se desfașoara evidențiaza faptul ca trebuie sa pleci de jos ca sa poți ajunge sus, dar este esențial sa ramai in continuare cu picioarele pe pamant. In discursul lor muzical, atat Lori, cat și Matteo subliniaza acest mesaj cantand despre experiențele lor personale in drumul spre industria muzicala. Prin aceasta piesa, artiștii ne indeamna sa țintim cat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avem piesa noua de la Alessia Cara! Videoclipul piesei va fi transmis in premiera de MTV și in Times Square. Cunoscuta pentru performanțele live pline de emoție, Alessia Cara anunța și un ”turneu” pe la mai multe emisiuni populare din SUA pentru a-și promova noul single, dar mai ales pentru a vorbi…

- Extrasa de pe așteptatul ei album „Happier Than Ever”, care va fi lansat pe 30 iulie, piesa “NDA” accentueaza o latura mai intunecata a materialului si vine insotita de un videoclip regizat chiar de catre Billie. Clipul o prezinta pe artista intr-un cadru neobisnuit, alaturi de 25 soferi profesionisti, care…

- Mr. Manager lanseaza cea de-a doua piesa de pe albumul sau de debut, dupa “Manager”. Piesa se numește “Viitorul” și este compusa de el, de producție ocupandu-se Rime (Bad Sheep Production). Videoclipul care iese in evidența prin faptul ca a fost filmat in format vertical este regizat de Kinematicz.…

- Dupa “It’s love”, DJ Osiris lanseaza videoclipul “No more drama” sub egida Delayed Music. Piesa este produsa de DJ Osiris și Victor Biliac, iar videoclipul a fost filmat de Alex Ivan, editarea și colorizarea fiind realizate de Toni Draghici. DJ Osiris s-a bucurat de un real succes cu piesa “It’s love”,…

- Tuturor ne-au lipsit serile de vara cu prietenii, apusurile de soare și briza marii, motiv pentru care PAX, alaturi de The Motans, lanseaza piesa “Vara in care m-ai gasit”, un imn al zilelor insorite de vara. Videoclipul piesei a fost filmat in aproprierea marii, atmosfera clipului fiind una cat se…

- Alina Eremia este una dintre cele mai ascultate și indragite artiste din industria muzicala romaneasca. Timbrul unic și performance-urile pline de emoție au reușit sa creeze o legatura puternica intre ea și fani, motiv pentru care, cu fiecare lansare, artista reușește sa domine topurile muzicale. Dupa…

- Sayra este gata sa ne condimenteze vara cu o noua piesa! Dupa succesul piesei „Anonimi”, un proiect in limba italiana, artista descoperita de Marius Moga, lanseza pe 19 mai prima colaborare din cariera. „Joc murdar” este o piesa cantata in romana și engleza alaturi de Uddi și promite sa ajunga in scurt…

- Imagine Dragons, trupa caștigatoare a premiilor GRAMMY®️, a lansat videoclipul piesei „Cutthroat” cu Olivia Munn. Asculta piesele: https://umusic.lnk.to/ImagineDragonsPR Regizat de Matt Eastin și avandu-l la bord si pe actorul Adrian Martinez, videoclipul o surprinde pe Munn la DMV. Aflandu-se intr-o…