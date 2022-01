Stiri pe aceeasi tema

- Isidora a facut noi declarații cu privire la relația ei conflictuala cu Adelina in casa Mireasa. Fosta concurenta a fost alaturi de Alina și Ionuț in emisiunea Showbiz Report, de la Antena Stars, și a vorbit despre motivele neințelegerilor dintre ea și Adelina.

- Adelina Iacob, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 3, și-a surprins fanii cu apariția de Craciun. Tanara a trecut prin mai multe schimbari de look dupa parasirea emisiunii matrimoniale. Cum arata acum.

- Toata lumea iși amintește de Carmen, fosta iubita a lui Danuț, concurenții de la Mireasa pentru fiul meu, sezonul 4. Anii au trecut, cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate in viața și fiecare s-a refacut pe partea sentimentala. Iata cu cine se iubește tanara de profesie educatoare.

- In varsta de 26 de ani, Chloe Ferry este una dintre cele mai cunoscute vedete britanice de reality show. Tanara a suferit atat de multe operații estetice, incat nici ea nu se mai recunoaște in oglinda.

- Claudia Radu, fosta concurenta de la Chefi la cuțite, care i-a surprins pe cei trei chefi cu preparatele sale, a dat dovada de ambiție și s-a transformat complet acum, dupa ce a slabit 22 kilograme.

- Bianca Iordache și-a uimit fanii in urma cu cateva zile, dupa ce s-a fotografiat cu un buchet mare de trandafiri. Fosta iubita a lui Alex Bodi a primit foarte multe intrebari in legatura cu acest subiect, insa a decis sa raspunda public pentru toata lumea, chiar in direct la Antena Stars. Este sau nu…

- Fosta ispita de la Insula Iubirii, Bianca Pop, este curtata de o mulțime de barbați. Are un trup de invidiat și intotdeauna a recunoscut ca a avut parte de mai multe operații estetice care au ajutat-o sa arate spectaculos. Ei bine, schimbarile sunt de-a dreptul extravagante, iar internauții au recunoscut-o…

- In urma cu cinci ani, Aurel și Valentina, foștii concurenți ai sezonului 6 de la Mireasa pentru fiul meu au decis sa divorțeze. Cei doi s-au separat la scurt timp dupa terminarea competiției, insa tanarul a trecut rapid peste separare. Acum el se iubește cu Diana, noua sa partenera, iar relația e foarte…