Stiri pe aceeasi tema

- Lorena Buhnici sare in apararea soțul ei, George Buhnici, in scandalul ”vergeturilor și celulitei”. Dupa ce partenerul ei de viața a facut declarații care au starnit extrem de multe controverse, și foarte multe persoane s-au simțit jignite, Lorena Buhnici a avut prima reacție, pe rețelele sociale.

- Lorena sare in aparea soțului sau, George Buhnici, dupa declarațiile controversate pe care le-a facut. Fostul prezentator de la PRO TV, in prezent vlogger, a avut un derapaj intr-un interviu la televizor.George Buhnici se afla la Neversea, festivalul de muzica de pe plaja Modern, atunci cand și-a dat…

- Soția lui George Buhnici, Lorena, iși susține in totalitate soțul in cele spuse despre femeile cu vergeturi. Reamintim ca realizatorul de vloguri Buhnici a spus ca este oripilat sa vada pe plaja fete cu pielea plina de vergeturi. Despre soția lui a spus ca arata ca o minora și toata lumea trebuie sa…

- George Buhnici, cunoscutul realizator de vloguri de tehnologie, case, criptomonede, autoturisme, investiții, dar și de alte teme utile pentru romani a starnit un val de indignare in randul fanilor sai, provocandu-le o dezamagire profunda. Motivul este cauzat de mai multe declarații nepotrivite, in timp…

- Lorena Buhnici a sarit in apararea sotului sau, George, dupa ce vloggerul a inflamat mediul online cu declaratii halucinante despre siluetele femeilor care merg la plaja. Revolta internautilor a facut-o pe aceasta sa reactioneze.

- George Buhnici este in mijlocul unui scandal uriaș dupa ce a spus despre soția sa ca arata “ca o minora”. Cei doi au participat la Neversea și au fost intervievați de un reporter. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Lorena Buhnici (@lorena.buhnici) George Buhnici este... The…

- Ajuns in centrul unei controverse in urma declaratiilor facute despre femei si despre sotia sa, George Buhnici are o prima reactie, incercand sa isi justifice afirmatiile. „De ce, insa, din tot ce fac si spun asta s-a transformat in scandal, chiar si cu intarziere?", se intreaba vloggerul, care sustine…

- Plafonarea prețului la combustibil propusa de PSD starnește un nou scandal politic in coaliția de guvernare. Acuzațiile vin din ambele tabere, atat PSD, cat și PNL. Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, atrage atenția ca premierul a cerut masuri ferme inca de saptamana trecuta,…