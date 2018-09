Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz s-a destramat dupa doi ani de relație. Carmen Simionescu (fiica cea mare a manelistului Adrian Minune) și regizorul Bogdan Daragiu și-au spus adio. Motivele rupturii nu se cunosc insa. Carmen Simionescu a publicat o fotografie cu ea in descrierea careia…

- Celebrul creator de moda a trait momente șocante intr-o vacanța la Cannes, acolo unde s-a trezit și batut și jefuit, aparent de niște femei. Dupa o noapte in care a petrecut intr-unul dintre cele mai exclusiviste cluburi de la Cannes, designerul Stephan Pelger a povestit ca a fost desfigurat și jefuit…

- Dan Negru s-a prabușit pe platoul emisiunii Next Star, sub privirile colegilor sai, care nu știau daca sa rada sau sa se ingrijoreze. Toata isprava s-a intamplat in timpul unui joc. Repetițiile pentru un numar de la Next Star, al unei fetițe de 11 ani, l-au facut pe prezentatorul emisiunii, dar și…

- Mama actorului american Paul Walker a dezvaluit mai multe detalii despre decesul fiului sau din anul 2013. Intr-un documentar viitor cu numele „I am Paul Walker”, mama sa, Cheryl, a vorbit despre pierderea acestuia, transmite The Sun.

- De cand a divorțat de Cristi Borcea, Mihaela Borcea s-a concentrat pe creșterea și educația celor trei copii pe care ii are cu fostul acționar dinamovist, dar și pe afacerile pe care le au impreuna. Cat privește viața amoroasa, prima soție a afaceristului controversat a fost foarte discreta. Totuși……

- Rezultate Definitivat 2018 edu.ro. Primele rezultate ale examenului national de definitivare vor fi afisate, marti (24 iulie), la sediile centrelor de examen si pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestatiile pot fi depuse in zilele de 24 iulie si 25 iulie, pana la ora 14:00, iar rezultatele finale vor…

- REZULTATE BACALAUREAT 2018. Primele note obținute de candidați la examenul maturitații vor fi publicate pe edu.ro și in centrele in care a fost susținut BAC-ul miercuri, 4 iulie, pana la ora 12:00. In aceasta dupa-amiaza insa a fost creata pagina speciala pentru Bacalaureat 2018 pe site-ul Ministerului…

- Primele lecții de tenis pentru nepoțica Simonei Halep. Micuța Tania este fiica lui Nicu, fratele sportivei care conduce in ierarhia WTA. Simona Halep este topita toata, radiaza de fericire cu nepoțica in brațe. Micuța Tania – nu a implinit inca doi anișori, botezata dupa numele mamei Simonei si al lui…