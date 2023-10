Loreen a lansat piesa “Is It Love”

Stiri pe aceeasi tema

- Kris Kross Amsterdam este pregatit sa cucereasca din nou topurile din Romania cu piesa Stay (Never Leave), lansata alaturi de Sera și Conor Maynard. Dupa succesul monumental al hiturilor lor anterioare, acest nou single este destinat sa cucereasca intreaga lume. In 2022, Kris Kross Amsterdam a dominat…

- Samara Joy a lansat single-ul “Tight”. Piesa a fost inregistrata la legendarul Electric Lady Studios din New York. In mod potrivit, videoclipul muzical al single-ului include atat spectacolele ei live, cat și sesiunea de inregistrare in studio. Lansarea „Tight” continua un an special, in care Joy a…

- Trupa de rock „Era Noua" din orașul Gura Humorului a lansat recent single-ul „Singuri pe plaja". Piesa tinerilor rockeri humoreni reprezinta o combinație captivanta de sunete melancolice și energie rock autentica, insoțite de versuri puternice care exploreaza teme precum ...

- Vlad Sabajuc, care evolueaza cu numele scenic Satoshi, a lansat, in ultima zi a verii, piesa „Unde Verile”. La nici o zi de la lansare, piesa a reușit deja sa stringa peste 33 000 de vizualizari, noteaza Noi.md. Melodia este una de dragoste și despre ceea ce implica o relație dintre doi indragostiți:…

- Alexandra Stan, revine cu un nou single in limba romana – „Bine cu puțin rau”, o balada pop emoționanta despre iubirile toxice. „Bine cu puțin rau” ii poarta pe ascultatori printr-o calatorie plina de sensibilitate prin care Alexandra Stan iși prezinta abilitatea de a transmite emoții profunde prin…

- La numai 11 ani, Sofia Iacob, eleva a Școlii Coresi din Targoviște, uimește și cucerește pe toata lumea cu talentul ei și cu vocea curata. Dupa ce a starnit ropote de aplauze cantand pe scena alaturi de Iuliana Beregoi, dar și de Iana Novac, Sofia iși lanseaza și primul ei videoclip. Piesa „Vara asta…

- Jessie Ware a lansat in colaborare cu Roisin Murphy single-ul “Freak Me Now”. Melodia vine direct de pe albumul lui Jessie, adorat de critici, „That! Feels Good!’, care a debutat pe locul 3 in topurile din Marea Britanie. Piesa preferata a fanilor readuce energia electrizanta care a fost atat de iubita…

- Billie Eilish a lansat “What Was I Made For?” de pe coloana sonora a filmului “Barbie”. Piesa a fost compusa special pentru Barbie de Billie Eilish, alaturi de fratele ei, FINNEAS, care a produs piesa la studioul sau din Los Angeles. Piesa, intima și sfașietoare, exista ca fundal sonor pentru scenele…