Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur in proba de 49 de kilograme la Campionatele Europene de Haltere. Pe locul 2 a iesit italiana Giulia Imperio, iar pe 3 ucraineanca Anhelina Lomackynska. Triumful Valentinei Mihaela Cambei a fost transmis LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Cambei s-a impus…

- REȘIȚA – La Black Sea Dance Festival 2020 de la Varna, Bulgaria, dansatorii de la Mystic Reșița au reușit sa caștige doua medalii de aur și una de argint! Perechea Marius Padurean & Adelina Stanciu s-a clasat pe locul I la WDSF junior 2 standard și latino, iar cealalta pereche, formata din Bogdan Kostner…

- REȘIȚA – Competiția destinata sportivilor sub 17 ani, organizata la Sala Polivalenta din Reșița, a reunit 240 de sportivi de la cele mai bune 42 de cluburi din țara! „Organizarea a mers foarte bine, competiția de la an la an este tot mai puternica. Sportivii noștri au reușit sa aduca trei medalii de…

- Ce a fost și ce a ajuns | In 2014, echipa de volei Unirea Dej reprezenta județul Cluj in cupele europene la volei masculin. Acum se va bate cu CSM Suceava… pentru menținerea in Divizia A1. Primele doua meciuri dintre Unirea Dej și CSM Suceava – din Play-out-ul Diviziei A1 – vor avea loc in Sala Sporturilor…

- Sportivul Denis Florin Mihai a castigat medalia de aur la Campionatele Europene de lupte Under-23, gazduite de Sala Polivalenta de la Bucuresti, marti seara, dupa ce l-a invins in finala cat. 55 kg, la greco-romane, pe armeanul Karapet Manvelian.Mihai trecuse, luni, in sferturi pe moldoveanul Leonid…

- Ediția semifinalei America Express a fost in topul preferințelor celor de acasa, show-ul ajungand sa fie din nou lider de audiența. Competiția intra in linie dreapta catre finala in aceasta seara, iar concurenții simt presiunea mai mult ca oricand: vulturul roșu așteapta ultima echipa din cursa!

- Claudia Mihaela Bobocea (30 de ani) a caștigat medalia de argint in proba de 1500 de metri, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul. Ea a reușit cel mai bun timp al carierei: 4 min 03 sec 76/100. Laura Muir, din Marea Britanie, a luat medalia de aur (4 min 03 sec 40/100), iar poloneza…

- Atletul Gabriel Bitan a obtinut, duminica, medalia de bronz in finala probei de saritura in lungime, la Campionatele Europene de sala, de la Istanbul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …