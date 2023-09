Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doua luni de cand o tanara și-a ucis cu sange rece cea mai buna prietena, in timp ce acestea au plecat in Mangalia sa munceasca pe timp de vara, criminala in cauza a facut noi declarații in urma evenimentului tragic. Iata marturiile infioratoare ale Loredanei Atanasoaie.

- Marturia cutremuratoare a taximetristului in cazul crimei din Mangalia șocheaza o țara intreaga. Declarațiile sale au aparut pentru prima oara in spațiul public, iar evenimentele relatate de aceste dau fiori oricui afla ce s-a intamplat in acea noapte fatidica. Ce interacțiune a existat intre el și…

- La trei zile de la comiterea crimei din Mangalia, au aparut in spațiul public primele declarații ale Loredanei, tanara de 18 ani care reușit sa ingrozeasca o țara intreaga. Astfel, dezvaluirile din cadrul audierilor descriu pas cu pas momentele dinaintea crimei, cat și cele de dupa, pana cand, cadavrul…

- VIDEO… Au aparut primele imagini din noaptea crimei de la Mangalia. Imaginile de pe camerele de supraveghere, montate in preajma și in interiorul parcului in care a fost gasita Alina, au surprins taxiul cu care Loredana a mers pana in punctul in care a lasat trupul neinsuflețit al prietenei sale. De…

- Antena 3 CNN a prezentat primele imagini din noaptea crimei de la Mangalia. Camerele de supraveghere au surprins momentul cand principala suspecta cara singura geamantanul prin parc, dupa ce a abandonat trupul victimei.

- Primele imagini video ale cumplitei crime din Mangalia au fost facute publice. Tanara criminala, care acum se afla in custodia poliției, a fost surprinsa in momente cruciale ale faptei sale oribile, in parc, imediat dupa ce a parasit cadavrul prietenei sale. Ce se observa pe camerele de supraveghere…

- In urma acestui eveniment cutremurator, mama Loredanei a rupt tacerea și a facut primele declarații despre intreaga situație. Ce a dezvaluit mama criminalei din Mangalia. Cele doua tinere au incercat sa se evite din cauza certurilor.

- El este Sergiu, iubitul fetei ucise in Mangalia de prietena sa, pentru care cele doua tinere s-ar fi certat in noaptea crimeiPotrivit detaliilor din ancheta morții Alinei, fata de 18 ani ucisa intr-un mod violent, de prietena și colega sa, in Mangalia, motivul scandalului dintre cele doua tinere…