Spectacol de excepție in Fan Zone-ul din Munchen inainte de partida Romania – Olanda (Tarile de Jos) la EURO 2024 Loredana, duce la Munchen „Agurida” pentru fani In avanpremiera meciului de fotbal dintre Romania și Olanda (Tarile de Jos), care va avea loc marți in optimile EURO 2024, fanii sunt invitați sa se bucure de un spectacol inedit in Fan Zone-ul din Olympia Park, Munchen. De la ora 13:00, zona destinata susținatorilor echipei Romaniei va prinde viața cu activitați interactive, premii, sesiuni de autografe și multe alte surprize, informeaza Federația Romana de Fotbal ( FRF ). Vedetele ce…