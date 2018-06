Dupa ce astazi a fost dezvaluit ca Loredana și inca un jurat pleaca de la “Vocea Romaniei”, celebra artista a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook. Ulterior, ea a mai urcat și o filmare. Fanii au reacționat imediat la noutațile facute publice. Aseara, Loredana a facut un show impresionant la Sala Polivalenta din […] The post Loredana, prima reacție dupa ce s-a aflat ca a fost inlocuita la “Vocea Romaniei” cu Irina Rimes: “A fost o…” appeared first on Cancan.ro .