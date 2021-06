Stiri pe aceeasi tema

- Idei de rochii daca ești invitata la nunta. Ce au purtat vedetele! Pana și starurile de la Hollywood sunt invitate la nunți și se agita sa gaseasca ținute care mai de care mai frumoase și mai elegante. Unele țin cont de reguli, altele din contra. Iata in continuare ce poarta vedetele la diverse ceremonii…

- Cristina Ich este pregatita sa imbrace rochia alba. Vedeta a fost la o nunta și a participat la momentul cand mireasa a aruncat buchetul, dorindu-și sa-și incerce norocul și ce sa vezi, l-a și prins. Tanara mamica a facut totul public pe Instagram.

- Alina Vidican este intr-o relație cu actualul ei iubit de cațiva ani. Fosta soție a lui Cristi Borcea s-a logodit cu milionarul american, Claude. Cei doi locuiesc deja impreuna și sunt pregatiți sa se casatoreasca.

- Boris Johnson, in varsta de 56 de ani, se pregatește de nunta cu Carrie Symonds, care este mai tanara decat premierul britanic cu 23 de ani. Ceremonia va avea loc in luna iulie a anului viitor.

- Larisa Dragulescu a trait cea mai frumoasa zi din viața ei și a ajuns la altar pentru a doua oara, alaturi de barbatul care i-a adus, din nou, zambetul pe buze. Frumoasa șatena s-a casatorit ieri intr-un cadru de poveste și a imbracat doua rochii de mireasa superbe.

- Slujbele de Paste vor fi organizate din nou in format restrans, a anuntat Vaticanul marti. Este al doilea an in care sarbatorile vor fi marcate de restrictiile severe impuse in contextul pandemiei de coronavirus.

- Fina Anamariei Prodan este o femeie tanara dar a trait mai multe experiențe tragice decat mulți oameni trecuți prin viața. Andreea Bagațeanu este acum casatorita cu Viorel Bogațeanu și formeaza o familie fericita, dar inainte sa-l cunoasca, a plans moartea a doi dintre partenerii alaturi de care era…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca pregatește un nou proiect important pentru județ, respectiv inființarea unei banci de date urbane pentru rețelele tehnico-edilitare, cu finanțare din acest an. Gheorghe Flutur a spus ca pentru inființarea acestei banci de date…