LOREDANA lansează piesa şi videoclipul „Sex pe canapea” Copil rebel, dar si diva absoluta, sensibila, dar si puternica, dominatoare si vulnerabila. Intr-un singur cuvant, Loredana! Regina incontestabila a muzicii pop lanseaza piesa si videoclipul „Sex pe canapea”, inainte de sarbatoarea dragostei – Dragobetele. Noul single semnat Loredana – Sex pe canapea – este, in esenta, o oda adusa iubirii, spusa intr-un mod ferm, erotic si inteligent. Artist cameleon, Loredana reuseste inca o data sa surprinda publicul atingand prin cantec un subiect tabu, atractia sexuala. Iubire sau dorinta trupeasca? Chiar daca vorbim despre una dintre cele mai naturale activitati… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pregatiți de inca o piesa de suflet? ADDA lanseaza „Daca”, un nou episod muzical care se regasește pe materialul „Arta, viața și iubire”, album ce urmeaza sa fie disponibil anul acesta. Versurile poarta semnatura ADDEI, iar piesa este un indemn incurajator și sincer adresat tuturor celor care nu cred…

- „De ce?” este titlul celui mai recent single lansat de MIRA, o piesa despre viața, iubire, incredere și alegere, cu un mesaj puternic și emoționant. Versurile piesei vorbesc despre cuvintele spuse in vant și despre increderea ce nu trebuie sa lipseasca intr-o relație de iubire. Clipul single-ului, regizat…

- Cea mai noua piesa a Otiliei, “Origami” este aici! Dupa o pauza din peisajul muzical autohton si international, Otilia revine in forta in atentia noastra cu noul ei single, “Origami”, in colaborare cu celebrul rapper Puerto Rican, Lary Over. Piesa este o productie cu puternice influente latino urban…

- Cu “sufletul pe tava”, cu cartile pe fata. Sinceritate masculina maxima . Autoironie. Confesiune si regret. Emotie autentica. Speranta. Iubire. Atat de complex si adevarat, dar spus atat de simplu, in inconfundabilul stil HARA. O piesa fara masti, care te lasa masca. Nu ai cum sa nu o retii, nu ai cum…

- “Uitat” este al treilea extras pe single de pe al doilea material al trupei Melting Dice, material ce urmeaza sa apara in luna februarie 2020. Videoclipul piesei este filmat de echipa Etos Videography (Ioan Popovici și Dan Oros), editat și montat de Sorin Ghinița, scenariul, regia și producția fiind…

- ADDA lanseaza „Rasarit”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera artistei care urmeaza sa fie disponibil din aceasta toamna pe platformele digitale. Muzica si textul single-ului „Rasarit” sunt compuse de catre ADDA si Viky Red, iar la bass artista l-a avut alaturi pe Vlad Manolache.…