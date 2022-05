Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, Loredana Groza a facut confesiuni emoționante despre tatal ei. Ce a maturisit indragita vedeta despre barbatul care i-a dat viața, mai ales pentru ca ii este un model in viața.

- Vedeta baschetului feminin american Brittney Griner a fost reținuta pe nedrept in Rusia, a stabilit Departamentul de Stat al SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Andreea Balan este implicata in multe proiecte de succes, iar ”Dancing un Ice - Vis in doi” este unul dintre ele. Vedeta face echipa cu Gabriel Coconu in competiția pe gheața de la Antena 1, iar experiența a fost o adevarata provocare pentru ea, dar a reușit sa faca performanța. Artista a dat detalii…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, vineri, perchezitii la sediul unei institutii publice situate in municipiul Timisoara. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca perchezitiile au loc sediul Primariei din Timisoara intr-un dosar in care se investigheaza situatia lipsei…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Oana Roman a dezvaluit cu ce problema a ramas, dupa ce s-a infectat cu virusul COVID-19. Prin ce a trecut vedeta atunci cand a contactat virusul, dar și cat de rau s-a simțit, mai ales pentru ca s-a confruntat cu simptomele post-COVID. Ce a marturisit fiica lui…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Bianca Dragușanu a marturisit ce nu mananca niciodata. Diva este foarte atenta și a exclus un aliment de baza din viața ei. Vedeta a recunoscut ca incepe sa i se faca rau daca il consuma și incearca sa-l inlocuiasca pentru a se bucura din plin de viața.

- Kylian Mbappe, marea vedeta a fotbalului francez, aflat la final de contract cu clubul Paris Saint-Germain, a semnat cu echipa Real Madrid inca din 30 ianuarie, scrie presa spaniola, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…