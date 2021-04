Ample controale în târgul săptămânal din Găești

Ample controale în târgul săptămânal din Găești, au avut loc în cursul zilei de astăzi, comercianții au fost verificați dacă respectă măsurile impuse în contextul stării de alertă The post Ample controale în târgul săptămânal din Găești first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]