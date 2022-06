Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda in varsta de 55 de ani a anunțat intr-un interviu pentru Fanatik ca nu este implicat in nicio relație amoroasa, ca nu are iubita. Catalin Botezatu e foarte pretențios atunci cand vine vorba despre o iubita, nu vrea nici una tanara, dar nici una de aceeași varsta cu el. Intrebat daca…

- O fata de oraș supranumita „Prințesa imobiliarelor” a devenit motiv de scandal intre fostul logodnic și un milionar insurat, in „hora” fiind implicate nume sonore din lumea interlopa și poliția, ca urmare a unor plangeri penale.

- Piața Obor, loc istoric in Capitala și celebru pentru micii sai, este, mai nou, și scena pentru muzica trap, manele și mixuri de DJ. Cațiva tineri pasionați de muzica au ales sa promoveze artiștii din underground in zone din București mai puțin obișnuite cu astfel de acte. „Urc scara pan' la cer yo/Lumea-mi…

- Loredana Groza face ce face și atrage atenția tuturor! Daca pana acum a impresionat pe toata lumea cu aparițiile incendiare și indraznețe de pe rețelele de socializare, recent jurata de la X Factor a renunțat la inhibiții inclusiv cand era pe scena. Iata gestul cu care a starnit un val de reacții!

- Cornel Palade a trecut prin multe experiențe de-a lungul carierei lui de actor. Intr-un interviu pentru wowbiz.ro, comediantul a vorbit cu sinceritate despre un moment jenant din timpul unui spectacol. A recunoscut ca a consumat alcool și numarul sau a fost diferit fața de cum planificase el. Ajuns…

- Lunetistul canadian Wali, despre care rușii au scris ca l-au ucis, e in viața și s-a intors acasa, unde a oferit un amplu interviu cotidianului digital de limba franceza La Presse , care e editat in Quebec. El spune ca razboiul din Ucraina e o dezamagire și povestește ca a tras doar doua gloanțe cat…

- De fiecare data Loredana Groza surprinde pe toata cu ținutele sale indraznețe, insa atunci cand merge la piața este de nerecunoscut. Artista a fost surprinsa de fotoreporterii Playtech.ro la cumparaturi. Și-a obișnuit fanii cu aparițiile provocatoare, insa atunci cand merge la piața, Loredana Groza…

- Un iesean a luat Golden Buzz la emisiunea Romanii au talent. Aurel Neamtu a impresionat juriul cu o melodie romaneasca, iar Andra a apasat butonul auriu. Aurel Niamtu a reusit sa ridice juratii si publicul in picioare. El a fost pe scena cu mari nume din muzica usoara romaneasca precum: Angela Similea,…