Stiri pe aceeasi tema

- Jo si Liviu Teodorescu au trecut de la bucurie la extaz la agonie in cateva minute, in cadrul ultimei gale Te cunosc de undeva!, difuzate sambata trecuta, de la 20:00, la Antena 1. Nici bine nu au apucat sa se bucure de faptul ca au castigat gala cu super transformarea in Carmen Miranda – Mama eu quero,…

- Loredana a urcat pentru prima data pe scena emisiunii Stand-Up Revolution și a facut revoluție... de doua ori in cea mai noua editie a show-ului, difuzata vinerea aceasta, de la 20:30, la Antena 1!

- Loredana Groza vine la „Stand-Up Revolution” și va face spectacol pe scena. Artista va reuși sa faca juriul și publicul sa rada in hohote cu roast-ul pe care l-a pregatit.Loredana Groza a urcat pentru prima data pe scena emisiunii Stand-Up Revolution și a facut revoluție... de doua ori in cea mai noua…

- Maria Popovici a facut glume pe seama juraților Stand-Up Revolution. ”Nu credea nimeni ca o sa mai faceți un sezon”, a zis ea și Costel i-a dat replica ”Voi mai faceți?!”. Iata momentul complet din show-ul de la Antena 1.

- Florin Calinescu a acceptat cu bucurie rolul de jurat-surpriza in cadrul celei de-a cincea editii iUmor, difuzata duminica, de la 20:00, la Antena 1, iar trei dintre apropiații lui s-au bucurat și mai mult cand au aflat ca au șansa sa-l ia la roast. Este vorba despre Andreas Petrescu, Dan Frinculescu…

- Costel Bojog, cel de-al patrulea jurat-surpriza al celei mai noi editii iUmor, nu va scapa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii. Anca Serea, Stefana Badiu, dar si bunii sai prieteni Iulian Tanase, Tony Baboon si Dan Badea vor urca pe scena iUmor si il vor lua la roast. Replici savuroase s-au indreptat…

- Un pod peste un rau din Republica Democrata Congo s-a prabușit in momentul inaugurarii, creand momente de haos. Structura a cedat imediat dupa taierea panglicii, sub greutatea oficialilor veniți la inaugurare.