Loredana Groza, o nouă imagine virală. Cum face şpagatul la sala de sport FOTO şi VIDEO Sala de sport e ca a doua casa pentru Loredana Groza. Artista a devenit o inspirație pentru admiratoarele ei, care se intreaba cand vor ajunge și ele sa faca șpagatul in aer. Lori e intr-o forma de invidiat, iar asta se datoreaza muncii asidue pe care o depune la sala. La 49 de ani, cantareața „rupe" sala de sport in doua, spre uimirea fanilor ei. Artista le-a aratat celor care o urmaresc pe rețelele sociale ca poate face șpagatul, dar nu in felul in care il știe toata lumea. "Intinderea trupului și a minții este esențiala pentru a evita rigiditatea", a scris Lori pe Instagram.

… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Nu degeaba are peste 24 de milioane de followeri pe Instagram! Din cand in cand, Emily Ratajkowski le face fanilor ei cate o super supriza :) Cum ar fi cate o imaginea cu ea hellip; in toata splendoarea!

- Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a lansat, sambata, un atac dur la adresa Federatiei Romane de Fotbal (FRF), dupa ce reprezentativa Romaniei a invins in deplasare echipa Insulelor Feroe, cu scorul de 3-0, toate golurile fiind marcate pe final, potrivit news.ro."Cand iti arde mai mult…

- Handbalista Valentina Ardean-Elisei a sustinut, miercuri, ultimul sau meci in echipa nationala a Romaniei, in victoria cu Ucraina, scor 27-24, la Brasov, in preliminariile EURO 2020. ''Astazi a fost ultimul meci al lui Alice la echipa nationala. Am impartit multe momente frumoase,…

- Deși sunt casatoriți de opt ani, Kate Middleton și Prințul William nu și-au aratat niciodata afecțiunea in public. Acum a aparut o fotografie veche cu cei doi, in care se poate citi iubirea in ochii lor. La doar un an dupa ce s-au casatorit, ducesa de Cambridge l-a insoțit pe soțul ei la un meci de…

- Loredana Groza are aproape 50 de ani și un fizic de invidiat. Multele ore petrecute in sala de sport și alimentația sanatoasa au dat rezultate, iar acest lucru se vede in ultima imagine cu interpreta, publicata pe contul de socializare. Loredana s-a pozat in sala de sport, iar abdomenul ei bine lucrat…

- Oana Roman s-a aflat printre invitații prezenți la botezul fetiței lui Tavi Clonda și Gabriela Cristea, organizat vineri seara la un restaurant din nordul Capitalei. Insa, atunci cand a ajuns la locație, vedeta a avut parte de un șoc, așa ca a povestit totul pe contul de socializare. „V-am Spus ca nu…