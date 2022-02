Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce arbitrul Catalin Popa a fluierat startul meciului dintre Gaz Metan și Rapid, jucatorii echipei oaspete au mers sa salute galeria. Astfel, arbitrul a dictat startul partidei de doua ori. Moment inedit inainte de meciul dintre Gaz Metan și Rapid. ...

- Simona Halep este în optimi la Australian Open, faza a competiției unde va da peste Alize Cornet (61 WTA). Franțuzoaica a reușit o revenire spectaculoasa în meciul cu Tamara Zidansek (favorita 29), ea fiind condusa la un moment dat cu 1-0 la seturi și 4-1 (cu doua breakuri). Alize…

- Loredana Groza și-a surprins marea comunitate de pe rețelele de socializare in aceasta seara, asta imediat dupa ce s-a afișat in ipostaze nemaivazute. Fara inhibiții, jurata de la X Factor a decis sa profite de inceputul de weekend și sa "iși faca de cap" la o petrecere exclusivista.

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu a declarat, joi, la emisiunea Talk News de la Profit TV, despre masurile care vor fi implementate pentru a rezolva criza din energie, ca poate da asigurari ca impactul pe buget al unei reduceri a TVA la energie la 5- este neutralizat si nu va afecta deficitul.…

- Comoara pe care Nadia Comaneci o deține de peste 45 de ani. „Zeița de la Montreal” a petrecut de minune in noaptea dintre ani. Ea a fost unul dintre invitații de vaza ai unei petreceri organizate in Las Vegas de faimosul artist Bruno Mars. In primele zile ale noului an, Nadia Comaneci a fost cuprinsa…

- Kylian Mbappe (23 de ani), atacantul lui PSG, a fost numit „cel mai bun jucator al anului 2021” la Gala Globe Soccer. Distincția de cel mai bun fotbalist al anului in viziunea fanilor i-a revenit lui Robert Lewandowski (33). In aceasta seara, la Dubai, au fost decernate premiile Globe Soccer. A fost…