Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza reușește sa are senzațional la 52 de ani. Cantareața are mare grija la alimentație, iar orele petrecute in sala de sport sunt nelipsite din programul sau. Recent, diva a impartașit rutina sa fitness și cu fanii de pe rețelele de socializare.

- Pentru a putea juca la cel mai inalt nivel, Sergio Ramos (36 de ani) trage tare la antrenamente. Recent, le-a aratat fanilor cum se pregatește in timpul liber. Fundașul spaniol, apreciat pentru fizicul sau perfect, a postat un clip pe TikTok in care le arata fanilor cum se antreneaza. VIDEO Fanii nu…

- „Noul site www.zerotaxe.ro este actualizat cu ultimele noutati si explica principiile Zero Taxe pe salariul minim si impactul benefic pe care il poate avea aceasta masura. De asemenea, contine un calculator care arata oricui este interesat cu cat i-ar creste venitul odata cu aplicarea masurii – https://zerotaxe.ro/#!/calculator.…

- Shannen Doherty, actrița in varsta de 51 de ani, care a fost diagnosticata cu cancer in stadiu terminal, a reușit sa țina in frau boala de ani de zile, iar secretul ei sta și in alimentație, dupa cum le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele sociale. Cunoscuta pentru rolul pe care l-a interpretat in ”Beverly…

- Elena Boncea și-a sarbatorit ziua de naștere pe 14 iulie. Tanara a primit cele mai frumoase urari din partea mamei sale. Loredana Groza a spus public cat de mult iși iubește singurul copil. „La Mulți Ani Elena, puiul meu!!! Toate visele sa ți se implineasca!!!?? Te iubesc!”, a fost mesajul Loredanei…

- Andra a lipsit cateva zile de pe rețelele de socializare, insa astazi a și motivat de ce. Cantareața susține ca a plecat intr-o scurta vacanța alaturi de copii, insa fara soțul ei. Din nefericire, el se afla la munca și nu a reușit sa-și ia concediu in aceasta perioada.

- Alexandra Stan are planuri mari cu banii pe care i-a caștigat din muzica și proiectele TV. Artista iși dorește sa dea lovitura pe piața crypto. Alexandra Stan, una dintre cele mai apreciate soliste din Romania, are de gand sa investeasca toate economiile sale in cryptomonede. „Mai degraba investiții.…