- Zi de sarbatoare in familia lui Florin Salam. Soția lui iși sarbatorește ziua de naștere, caci a implinit 36 de ani. Oamenii dragi nu au uitat de acest moment important și au surprins-o inca de la miezul nopții. Imagini emoționante alaturi de mama ei.

- Bianca Pop ii sarbatorește ziua de naștere fetiței sale! Fosta ispita de la Insula Iubirii a scris un mesaj emoționant in ziua in care fiica ei implinește un an! Bruneta i-a pregatit fetiței sale, Jessica Maria, o surpriza impresionanta!

- Este zi de sarbatoare in showbiz-ul romanesc și asta pentru ca Bibi iși sarbatorește ziua de naștere. Cantareața a implinit frumoasa varsta de 22 de ani. Iata cum petrece artista aceasta zi speciala, dar și ce fotografii a publicat pe rețelele de socializare!

- Este zi de sarbatoare in familia lui Alex Velea și asta pentru ca partenera lui de viața iși sarbatorește ziua de naștere. Antonia a implinit frumoasa varsta de 35 de ani. Iata ce urare speciala i-a facut iubitul ei!

- In perioada 8-10 aprilie, orașul Sibiu a fost gazda celei de-a VII-a ediții a Festivalului-Concurs Național „Lucreția Ciobanu”. Evenimentul, care aduna talente din domeniul muzicii populare, a fost un prilej de bucurie pentru participanți. Printre cei care au incantat publicul s-a numarat și tanarul…

- Astazi, 26 martie, Majestatea Sa Margareta iși sarbatorește ziua de naștere. Custodele Coroanei Romane implinește 75 de ani. „Majestatea Sa iși sarbatorește ziua de naștere in familie și mulțumește din inima tuturor celor care i-au trimis ganduri bune și i-au adresat urari cu aceasta ocazie! La randul…

- Maria Constantin implinește 37 de ani și traiește o perioada frumoasa in viața sa. Cantareața nu are niciun plan pentru ziua sa de naștere, preferand sa ramana acasa, impreuna cu iubitul ei, Robert Stoica, sa se recupereze dupa evenimentele anterioare pe care le-a avut.