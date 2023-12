Stiri pe aceeasi tema

- Sofia Vicoveanca (82 de ani) a fost marea surpriza pregatita de Ștefan Banica Jr, in spectacolele lui de Craciun. Artista ne-a povestit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre colaborarea cu vestitul artist, care, de altfel, a și ajutat-o sa treaca peste emoționantele momente. Ei au avut pe…

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani de iarna. Am putea avea sarbatori mai calde decat in mod obișnuit. Temperaturile par sa se mențina ridicate și dupa Craciun și Anul Nou. Ce prevad specialiștii pentru lunile ianuarie și februarie 2024. Cum va fi vremea de Craciun…

- Administrația unui mare oraș din Romania a fost aspru criticata dupa ce a amplasat bradul de Craciun in centrul teritoriului, luni, 4 decembrie 2023. Localnicii s-au revoltat cand au vazut ce decizie au luat autoritațile politice: „Sa plangem sau sa radem?”. E cel mai ciudat pom de sarbatori din acest…

- Seria Home Alone da startul sarbatorilor de iarna ca in fiecare an. Singur Acasa l-a facut pe Macaulay Culkin vedeta inca de cand era copil. Pe ce post se va difuza Singur acasa in 2023? Ca in fiecare an, romanii așteapta cu sufletul la gura filmul emblematic pentru Craciun. Macaulay Culkin a primit…

- Ilinca Vandici se bucura de o cariera longeviva in televiziune, ea facandu-și debutul pe micul ecran in urma cu aproape 2 decenii. Are propriul podcast, Te ascult, este activa pe rețelele de socializare, unde se implica in diverse campanii de brand, iar cea mai mare a timpului liber o rezerva pentru…

- Majda este una dintre cele mai frumoase și apreciate actrițe din Romania! Majda Aboulumosha este una dintre cele mai apreciate vedete de la Pro TV. Este mama unei fetițe minunate, este prezentatoare și actrița, astfel are o viața de invidiat. Vedeta are o cariera de succes in televiziune, iar pe plan…

- Andreea Balan este indragostita pana peste cap de iubitul ei. Frumoasa blondina i-a pregatit acestuia o surpriza speciala, duminica, 24 septembrie, cu ocazia zilei de naștere a jucatorului de tenis. Victor Cornea a implinit 30 de ani. Ce mesaj i-a transmis vedeta. Foto Victor Cornea a implinit 30 de…