- Dana Razboiu a comis-o! Chiar daca inițial a aratat ca are grija de sanatate, purtand masca de protecție, fosta prezentatoare de televiziune „a uitat” ce inseamna responsabilitatea, punandu-i chiar fiului ei viața in pericol. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- UE ar putea interzice serviciile giganților IT care nu respecta reglementarile europene Uniunea Europeana ar putea interzice serviciile companiilor de tehnologie care nu respecta reglementarile UE, a declarat comisarul pentru piata interna Thierry Breton publicatiei germane Welt am Sonntag. Breton…

- Lucian Sanmartean și Gabriel Canu au plecat de acasa cu planuri mari, dar au omis un lucru important: graba strica treaba! Mereu „pe fuga”, cei doi foști fotbaliști nu au mai ținut cont de nimic și și-au pus viețile in pericol atunci cand au incalcat legea. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- Proprietarul unui restaurant italian, deschis non-stop inainte de pandemie, a gasit o scapare in normele legale in curs in aceasta perioada, care prevad ca toate localurile publice se inchid la miezul nopții, astfel ca funcționeaza aproape ca și inainte. Mai exact, omul a descoperit ca in normele respective…

- In familia Halep nu exista doar un singur campion! In timp ce Simona ii invinge pe toți la tenis, fratele ei, Nicolae, a aratat ca este „lider” la... gesturi urate! Pe langa faptul ca tanarul scuipa pe strada, acesta mai și incalca legea! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Romania se pregateste pentru o noua runda de alegeri, peste mai putin de doua luni. Pe 6 decembrie, lugojenii vor fi chemati la urne pentru a-si alege deputatii si senatorii care ii vor reprezenta in viitorul parlament. Desi precampania pentru alegeri a inceput de aproape o saptamana, nici macar un…

- Pentru Viviana Radoi nimic nu poate sta in fața placerilor! Nici macar legea! Soția lui Mirel a demonstrat ca platește oricat pentru a-și indeplini dorințele, scoțand bani grei din portofel, insa nu da niciun leu pentru oamenii strazii. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca nu ar avea 'nicio problema' sa vanda avioane de vanatoare F-35 Emiratelor Arabe Unite (EAU), in pofida opozitiei Israelului, intr-un moment cand cele doua tari din Orientul Mijlociu urmeaza sa semneze un acord de normalizare a relatiilor dintre…