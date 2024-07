Stiri pe aceeasi tema

- Marea actrita franceza Anouk Aimee, cunoscuta mai ales pentru rolul sau alaturi de Jean-Louis Trintignant in filmul "Un barbat si o femeie" din 1966, a murit la varsta de 92 de ani, a anuntat marti fiica sa. Curtata de-a lungul anilor de cei mai mari regizori, ea a filmat inclusiv in Romania, potrivit…

- Cei de la Netflix au dat o lovitura foarte importanta in Romania și numai. Incepand din 29 mai, pe Netflix poate fi vizionat documentarul ”Hai, Romania!”, cel care spune povestea ”Generației de Aur”.

- Comedia MENTORII il va avea in rolul principal pe Catalin Bordea și va ajunge in cinematografe in prima parte a lui 2025 Magic Maker Media House, casa de producție a grupului UNTOLD Universe va produce in aceasta vara o comedie originala și foarte actuala, intitulata “MENTORII”. Filmul il are in rolul…

- Puțini sunt cei care știu ca Andreea Marin a mai fost casatorita inainte de a ajunge in fața altarului cu Ștefan Banica Jr. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize” s-a casatorit cand avea doar 21 de ani și a divorțat 3 ani mai tarziu.Andreea Marin, una dintre cele mai iubite vedete de televiziune…

- Cel mai frumos peisaj din Romania a aparut in urma unui blestem. Locul este unul de-a dreptul special și idilic și atrage an de an o mulțime de turiști. Nu a fost, insa, descoperit in totalitate, dar ascunde o poveste impresionanta. Locul din Romania, care seamana cu cele din Avatar Gradina Zmeilor,…

- Loredana Groza are o cariera in muzica de aproape 40 de ani. E una dintre cele mai iubite și cunoscute artiste din Romania, se bucura de succes, dar cu toate acestea nu și-a sfatuit fata sa o urmeze. Elena Boncea are 25 de ani acum. Din casatoria cu Andrei Boncea, Loredana Groza are o fata, pe Elena…

- Yuri Matias (29 de ani), fostul fundaș de la CFR Cluj, in prezent la Neftci Baku, a vorbit despre posibilitatea unei reveniri in Romania dupa ce Dan Petrescu (56 de ani) va deveni oficial noul tehnician al ardelenilor. Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, anunțase…