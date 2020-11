Stiri pe aceeasi tema

- Acum, are o cariera de invidiat, milioane de admiratori si o familie minunata, dar lucrurile nu au stat intotdeauna asa. Cum a fost Loredana Groza umilita?! Dezvaluiri incredibile facute de jurata de la “X Factor”. Loredana Groza, uimilita pe vremea cand era eleva In varsta de 50 de ani, Loredana Groza…

- Loredana Groza este o cantareața și o femeie de succes, dar nu intotdeauna a trait intr-un glob de cristal, așa cum multa lume ar putea crede. Vedeta a avut parte de un trecut tumultuos și traumatizant pe alocurri, pe care il povestește acum, dupa mulți ani. Prin ce traume a trecut Loredana Groza in…

- Nicușor Dan i-a acuzat pe cei din PSD, in frunte cu Gabriela Firea, partidul care o susține in alegeri, de culmea tupeului pentru ca vorbește și acuza alte persoane de corupție, in condițiile in care ea insași face parte dintr-un partid al corupților ."Culmea tupeului este ca PSD sa-mi dea mie lecții…

- Marcel Pușcaș, fostul oficial al celor de la U Craiova 1948, fost fotbalist, antrenor, impresar si presedinte de club, a participat la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO.Vezi AICI toata emisiunea.Fostul director de dezvoltare regionala și comerciala din cadrul Federației Romane de Fotbal…

- Simona Gherghe a facut primele dezvaluiri despre concurenții reality show-ului matrimonial „Mireasa”! Prezentatoarea a revenit in televiziune dupa o pauza de 1 an și jumatate. Iata ce a dat din casa!

- Tania Popa, dezvaluiri neștiute din povestea de dragoste! Actrița a dat din casa! Una dintre marile doamne ale teatrului romanesc, mai sincera ca niciodata in platoul emisiunii ”Star Matinal”, de la Antena Stars!

- Amor Romeira, una dintre cele mai cautate cantarețe și actrițe din Spania, a vorbit in presa iberica despre un flirt cu un jucator din La Liga. „In urma cu mult timp (8 sau 9 ani) am cunoscut un fotbalist din prima liga. Era cel mai frumos barbat la vremea aia. Era un adevarat Don Juan-Casanova. Toate…