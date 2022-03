Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Bulai, un controversat deputat USR, a instigat, duminica noaptea, ca romanii sa recurga la violența impotriva politicienilor chiar de Ziua Unirii Principatelor. Fanii USR au recepționat mesajul, iar prima victima a fost George Simion, motiv pentru politicienii USR sa aplaude evenimentele suburbane…

- Fanii campioanei CFR Cluj i-au ironizat pe cei de la FCSB inaintea derby-ului de pe Arena Naționala. „Feroviarii” au scandat numele rivalei CSA Steaua. FCSB - CFR Cluj, derby-ul inceputului de an in Liga 1, este liveTEXT AICI de la ora 20:00 Aproximativ 60 de fani ai lui CFR Cluj au facut deplasarea…

- Razvan Fodor a reacționat imediat, dupa ce comediantul Dan Badea l-a ironizat pe el, dar și pe Cabral. Intre cei trei a avut loc un schimb de replici, care au starnit hohote de ras in randul urmaritorilor. Dupa ce zilele trecute Cabral il imita pe Razvan Fodor cand se filmeaza in mașina, acum a venit…

- Loredana Groza a fost luata la rost de unii dintre internauți din cauza unei descrieri atribuita unei poze. Artista nu s-a lasat mai prejos și a ținut sa dea replica. Loredana a parut sa anunțe, prin intermediul unei fotografii de pe Facebook , titlul noii sale piese: „Lacrimi albe pe retina“. Insa…

- Catalin Scarlatescu iși va deschide primul restaurant pe 13 februarie, in București. Decizia legata de acest proiect aparte din viața sa fusese luata inca din toamna lui 2021, dar anumite probleme legate de pandemie și onorarea contractelor sale profesionale au dus la amanarea acestui eveniment. Iar…

- Divorț neașteptat in showbiz-ul romanesc la inceputul noului an? Ce se intampla in mariajul Loredanei Groza? Se zvonește ca celebrul jurat de la emisiunea ‘X Factor’ s-ar iubit cu altcineva. Fanii sunt șocați de noile detalii aparute in tabloide. Loredana Groza a divorțat? Un detaliu a dat-o de gol…

- Nick Casciaro a caștigat „X Factor” 2021, sezonul 10 . Italianul a facut show in emisiunea de la Antena 1 alaturi de Loredana Groza, cea care i-a fost mentor in concurs. Acum, dupa marea finala, fanii emisiunii s-au aratat nemulțumiți ca un strain a luat marele premiu in valoare de 50.000 de euro, nu…