- Loredana Groza este o artista foarte controversata și așa sunt și ținutele ei. De-a lungul timpului și-a format o imagine incredibila din punct de vedere vestimentar, iar la concertele sale uimește mereu publicul cu ceea ce alege sa poarte. Poate ca mulți s-au intrebat de unde aceasta inspirație și…

- Spre deosebire de frații și surorile ei, Betty Vișanescu apare mai mereu pe scena, pe micile ecrane sau in lumina reflectoarelor. Cantareața a recunoscut ca nu este atat de ușor sa fie fiica lui Florin Salam, avand in vedere faptul ca tatal ei este unul dintre cei mai iubiți maneliști de la noi din…

- Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania. Cantareața a vorbit in exclusivitate pentru Ego.ro despre activitațile pe care le are alaturi de Elena, fiica ei, atunci cand timpul ii permite. Cum iși petrece timpul liber Loredana Groza alaturi de fiica ei Loredana Groza este…

Loredana Groza a marturisit ca nu a mințit-o pe fiica sa niciodata. Celebra cantareața a recunoscut in fața fanilor ca i-a spus mereu ce e bine și ce e rau fetei ei. Vedeta are o relație extraordinara cu tanara care a ales sa ii calce pe urme in domeniul artistic. Cele doua se ințeleg ca

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca fiica Loredanei Groza și-a sarbatorit recent ziua de naștere! Ei bine, pe langa surpriza de acasa și numeroasele cadouri, Elena și mama ei au decis ca este momentul sa se rasfețe puțin și pe litoralul romanesc. Iata care este plaja lor favorita, pe care…

- Elena Boncea și-a sarbatorit ziua de naștere pe 14 iulie. Tanara a primit cele mai frumoase urari din partea mamei sale. Loredana Groza a spus public cat de mult iși iubește singurul copil. „La Mulți Ani Elena, puiul meu!!! Toate visele sa ți se implineasca!!!?? Te iubesc!”, a fost mesajul Loredanei…