Stiri pe aceeasi tema

- Nick Casciaro a caștigat „X Factor” 2021, sezonul 10 . Italianul a facut show in emisiunea de la Antena 1 alaturi de Loredana Groza, cea care i-a fost mentor in concurs. Acum, dupa marea finala, fanii emisiunii s-au aratat nemulțumiți ca un strain a luat marele premiu in valoare de 50.000 de euro, nu…

- Jurnalistul și poetul Lucian Avramescu a murit in urma cu doua zile la varsta de 73 de ani, asta dupa ce aceasta a facut un stop cardio-respirator. Ce legatura e intre el și Loredana Groza, jurata de la X Factor. A facut o postare emoționanta dupa aflarea decesului lui.

- Cinci barbati s-au batut sambata seara si au aruncat unul in altul cu farfurii, intr-un local din Capitala sub privirile celor din jur. Scandalagiii nu s-au potolit nici la sosirea politistilor si au continuat sa se bata si in prezenta oamenilor legii.

- Astazi se implinesc 6 ani de la tragedia din Colectiv care a șocat o țara intraga, iar Loredana Groza a postat recent pe pagina sa de Instagram un videoclip de-a dreptul emoționant. Vedeta și-a dorit sa aduca tribut celor morți, iar alaturi de mai mulți cantareți au cantat o piesa a celebrei trupe Goodbye…