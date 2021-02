Stiri pe aceeasi tema

- Șoc, șoc, șoc! Loredana Groza, apariție de senzație in brațele unui barbat misterios, direct din Maldive! Cine este tanarul pe care il imbrațișeaza cu patos jurata X Factor? Reacția fanilor din mediul online a fost pe masura!

- Loredana Groza este una dintre cele mai apreciare artiste din Romania. Are 50 de ani și arata mai bine ca niciodata. In prezent, vedeta se afla in vacanța in Mexic și iți ține la curent fanii cu tot ceea ce face. Fotografiile postate de aceasta pe contul de socializare au incins atmosfera in mediul…

- Loredana Groza a facut senzație in finala X Factor! Diva a schimbat mai multe ținute și nu și-a dezamagit deloc fanii. Jurata și-a facut intrarea in scena intr-o rochie de diamant, care era atat de sclipitoare de nu-ți puteai lua ochii de la ea.