Loredana Groza a demonstrat ca este in stare de orice! Frumoasa cantareața nu face senzație doar cu vocea ei de milioane, ci și cu trupul ca de zeița, perfect sculptat. Celebra jurata de la X Factor le-a incins imaginația trecatorilor de pe plaja, avand in vedere ca pe langa faptul ca a imbracat cel mai sexy costum de baie, a aratat cat este de puternica, stand... in cap! Tu ți-ai fi imaginat-o vreodata așa?